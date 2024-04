Aiaomanik: aia rajamine on raske töö, aga kui eeltööd korralikult ära teed, siis ülejäänu on lust ja lillepidu

Nüüd, kolm aastat hiljem on tagaaia püsilillemeri täies hiilguses näha. „Selle aiaosa rajamine oli päris hull töö. Tegemist on esialgu naaberkrundiga, mis mul õnnestus vana perenaise pärijatelt osta. Kõik oli naati, ohakaid ja osja täis, lisaks lagunenud hooned. Juba selle ala puhastamine võttis oma aja,“ meenutab arstiametit pidav Anneli. „Kui hooldustööd jõudsid nii kaugele, et maa oli vaid musta kesa all, tuli haljastusplaani koostanud maastikuarhitekt Maria Palusalu koos abikaasa Falkiga ja kaevas istutusalade piirid labidaga maha. Kohapeal selgus, et päris näpuga projektis järge ajada ei saanud. Mulle oli see meeldiv üllatus, et õppinud maastikuarhitekt teeb muudatusi, kui talle tundub, et päriselus oleks teisiti parem,“ kiidab Anneli aiakujundajat.