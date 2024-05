Aivar Viidik laseb oma Hiiumaa kodus kokanduskire valla ja teeb sageli süüa suuremale seltskonnale

Kevadine õitemeri on täies hiilguses, Jane ja Aivar teevad aias tutvumistuuri ning kinnitavad rõõmsalt, et hooaeg on algamas. Ilmad on piisavalt soojad, et kohvimasin pidulikult õue tuua, ja sellest nädalavahetusest saab (seltsi)elu suuresti aeda, suvekööki kolida. Aed, suveköök ja seltsielu on ühtviisi muljet avaldavad, ent alustame algusest.