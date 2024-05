Kollased juuksed, rohekas kleidike. Eestis kasvab 165 liiki võililli

Tänapäeva taimetargad on leidnud, et erinevaid võililleliike kasvab Eestis 165, aga ega meil olegi kuigipalju neid taimetarku, kes suudaks kõikidel liikidel vahet teha. Seepärast armastataksegi rääkida vaid harilikust võilillest, kellele on ladina keeles nimeks antud Taraxacum officinale. Seda keerulist nime on lihtsam meelde jätta küllap nii: „ta-raksatas-ohvitseri-najale“. Võilille ladinakeelne perekonnanimi on tuletatud kreekakeelsetest sõnadest taraxos ehk „häire“ ja akos ehk „ravim“, mis on otsene vihje tema ravitoimele.