KUULA | „Eva Luigase kõnetraadi“ 8. saates olid teemaks kartulisordid, luffa kasvatamine ja mõrusoolaga okaspuude turgutamine

Vastuse saab ka küsimus, kas luffat ehk käsnkõrvitsat on võimalik kasvuhoone puudusel sooja seina ääres kasvatada ja kui on, siis kuidas.

Saate lõpuosa on pühendatud mõrusoola kasutamisele okaspuude turgutamisel. See on teema, mis aiarahva seas just kevadeti eriti populaarne on. Soovitusi kõikvõimalike hädade korral haarata mõrusoolalahusega täidetud aiaprits, sajab läbi arvutiekraani kümneid kordi päevas ette.