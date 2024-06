AIAKUJUNDUS | 3 varjulise aia kujundusideed ridaelamu elanikele

Varjulisust pakuvad puud, põõsad ja lopsakad peenrapinnad, mis on silmalegi kaunid vaadata. Mõnikord on suured puud juba olemas, kuid kui on vaja neid juurde istutada, siis sobivad väikesesse aeda pigem sellised, mis on keskmist kasvu ega kasva väga kõrgeks. Neid leiab viljapuude seast, aga valida on veel pihlakad, pooppuud, toompihlakad, ilukirsid ja iluõunapuud. Samuti kasvavad mõned kõrged põõsad peaaegu väikesteks puudeks: näiteks sirelid, kõrgemad ebajasmiinid, viirpuud jt.