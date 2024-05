Viinamarjade kasvatamisega alustades sobib sort ’Zilga’, millest saab ka erilist veini

Pikaaegsed kogemused on näidanud, et ’Zilga’ taimed on Eestis levinud sortidest ühed meie talvetingimustele kõige vastupidavamad. Haigused võivad neid kimbutada ainult aastatel, kui seenhaiguste levikuks on väga soodsad tingimused. Kui aga hoida võra hõredana ja hiljem suvel pidevalt ennakvõrseid lõigata, ei tee haigused olulist kahju. Kellel pole aga püsivust ja pidev aias toimetamine ei sobi, sellel ei tasugi omale aeda viinapuud istutada.