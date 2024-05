„See on vana Euroopa!“ Maakodu reisisellid tutvusid Inglismaa hotellide ja aedadega

Selles hotellis oleks võinud peatuda kauemgi, kuid meid ootas uus aed. Kui Eestis oli ärasõidupäeval 26 kraadi sooja, siis Inglismaal võttis meid vastu 16kraadine vihmane ilm. Õnneks saime aedades jalutades kaela vaid mõne väiksema vihmasahmaka. Loodus on aga Eestiga võrreldes poolteist kuud ees. Kuna linnades ja aedades on jäetud päris suured alad niitmata, kasvasid seal juba rinnuni taimed. Elurikkust näitasid ka tee peal nähtud keerispea ja lilla-oranžid kukemaguna põllud, mis peaksid meeldima mesilastele.

Aururong ja umbrohtunud aed

Aed üllatas sellega, et osa sellest oli põlvini umbrohtu mattunud. Selgus, et koroonaajal olid Inglismaal nii karmid piirangud, et inimesed ei tohtinud kodust eriti kaugemale minna. Aed jäi aedniketa ja taimed elasid pea kaks-kolm aastat omasoodu. Tänavu veebruarist on seal tööl uus peaaednik, kes on koos oma meeskonnaga asunud aeda usinasti korrastama, meie sealoleku ajalgi puhastati istutusalasid umbrohust.