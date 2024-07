MAJAEHITUSE BLOGI | Meie Hiiumaa maja remont sai valmis, viimasena jagame pilte valgest elutoast

Saarele kolides oli ambitsioonikas plaan ehitada elumaja aastaga elamiskõlblikuks, ja kui võimalik, teha korda teine korrus. Nagu ikka, elu on elu – meie peres tähendas see, et 12 kuust kujunes aasta ja kümme kuud, kuid peale elumaja haaras ehitus ka kõrvalhooneid.

Kaks aastat lugematuid töötunde, koormatäis puitu ja liitrite kaupa valget värvi hiljem tean, et Hiiumaale on kerkinud üks väga ilus, peresõbralik ja rõõmu täis talukompleks.

Nüüd, pea kaks aastat hiljem, kui saan pidulikult kuulutada maja valminuks, julgen öelda, et Hiiumaa on meid lahkelt vastu võtnud. Mul on siin imelised sõbrannad, suurepärased naabrid ja toetavad kolleegid. Siiski pean tõdema, et Hiiumaa elu sobib inimesele, kes on ettevõtlik, julge, nõudlik ja kannatliku meelega ning suudab lahendusi leida, sest takistusi, piiranguid ja saare oma reegleid on siin küllaga – eelkõige olen seda kogenud lapsevanemana. Seda enam oleme olnud motiveeritud looma endale Hiiumaa paksude metsade ja laiuvate põldude vahele endale sobivat elukeskkonda.

Julge alustada ja katsetada

Seda, et vana talu taastamine on kallim, aeganõudvam ja põhjustab rohkem närvikulu kui uue maja ehitus, teadsime juba varasemast kogemusest. Siiski on vanas talukompleksis karakterit, hinge ja ajalugu, mida uutes hoonetes peab alles looma hakkama.

Aga minule meeldivad lood. Mulle meeldib, kui tegevus jutustab loo, milles on väärtust ja originaalsust. Meie Hiiumaa kodu ehitades on lugude jäädvustamine üsna hästi õnnestunud. Seda on soosinud meie soov säilitada talu autentsus, aga ka ehitusprotsessi kajastamine ja terviku hoidmine nii, et detailid oleksid aukohal. Me pole ehitust, sisekujundust ega ka teekonna avalikkusega jagamist õppinud, ent avatud meele, pealehakkamise ja sisetunde juhatusel on võimalik mägesid liigutada – mis siis ühe saja-aastase talu ehitusest rääkida.

Olen korduvalt kuulnud inimeste imetlust meie tegemiste üle, kuid kahetsusega tunnistatakse, et ise ehitamiseks napib oskuseid ja finantse. Minu suurim soov ja eesmärk oligi selle kaheaastase blogikajastuse jooksul inspireerida ja julgustada sind alustama, katsetama, oma kodu mõnusamaks kujundama ja vajaduse korral elus ka muudatusi tegema.

Viimasena valmis elutuba

Tegelikult, hea sõber, olen ma jätnud sinuga jagamata juba kuid tagasi valminud ruumi lugu ja nüüd ongi aeg veel vanad võlad klaarida. Nimelt valmis meil mitme ehitusetapi vältel elutuba. Kui esimesel aastal kolis ehitus ülakorrusele ja pidime mitmeks kuuks elutuppa majutuma, siis tegime valmis sellest olulise osa: vahetasime põranda, seinakatted ja värvisime üle lae. Pärast teise korruse valmimist viimistlesime toa liistudega, värvisime aknapaled ja korrastasime ukseavad. Seinakatteks valisin tapeedi ja alumise poole seinast katsime puiduga. Ühes seinas laiub köögis oleva leivaahju suur keha ja pea tervet seina kattev soemüür. See ahi on tõeline kodu süda, sest soojendab tervet alumist korrust ja salvestab ka külmal talvel paari päeva jagu mõnusat temperatuuri. Eriti külmal talveperioodil on mõnus aega veeta ahju ja soojamüüri nurka paigutatud tugitoolis. Diivani valisime sellise, millele kogu pere mõnusalt rullima mahub, ja televiisori kinnitasime väikese Hanna eest turvaliselt seinale.

Kahe aasta jooksul on ruumid muutunud kodusemaks, seintele on tekkinud pilte ja kaunistusi, pidevalt kasutatavad asjad on leidnud käepärase koha. Mängutoas laiuv maja kandev palk sai praktilise väärtuse, kui ehitasime sellele mõnusa istumiskoha, kus on mugav seljaga vastu sooja ahju toetada, sest maainimesed valmistuvad terve aasta igaks ees ootavaks külmaks talveks.

Olen siiralt tänulik, et mul on olnud võimalik enda blogilugu iga kuu jagada. Nüüd aga luban endal nautida parimat Hiiumaa suve enda valminud kodus ja kogun mõtteid tuleviku jaoks. Soovin sulle kodu, kus oled hoitud igal aastaajal!

Vaata ka esimest osa - Meie uus seiklus Hiiumaal vana majaga