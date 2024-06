SUUR REISILUGU | Käärikunsti kõrgtase topiaariaias ja ökofarm, kus töötavad erivajadusega inimesed

Tegemist on Dinanti linna ühe maamärgiga, kus kalju lõhestab tänava täpselt keskjoonelt. Linnakeskuse poole liikuja peab kaljulõhest läbi sõitma, vastassuund aga möödub teiselt poolt nooljat kaljut. Et meie bussijuht soostuks oma bussiga kitsast lõhest läbi sõitma, läks appi alati abivalmis reisikaaslane Villu. Tema asjatundliku juhendamisega veeresime sellest lõhest lõpuks läbi ja kostitasime nii bussijuhti kui ka Villut seepeale vägeva aplausiga. Villu sõnul jäi kaljuseina ja bussi vahele kitsamas kohas napilt 5 cm!

Saksofoni sünnipaik ja lõbusad topiaarid

Dinanti linn on kuulus oma keskaegse kiriku ja kindlusmuuseumi poolest ning saksofoni leiutaja Adolf Saxi kodulinnana. Käisimegi kirikut uudistamas, paljud sõitsid köisraudteega üles kaljul asuvasse muuseumisse ja teised uudistasid saksofonimuuseumit. See oli üks tõeliselt eriline koht – pisike ekspositsioon on avatud ööpäev läbi ja seda saab tasuta külastada. Väikesesse ruumi oli teatraalselt kujundatud Adolf Saxi pärand ja saksofoni sünnilugu. Saksofon on ka Dinanti linnapildi lahutamatu sümbol, seda kohtas nii bussipeatustes, linnasiltidel kui ka kohvikutes.

Järgmine imearmas linnake oli Durbuy, milles asub lõbus topiaariaed. Topiaarideks nimetatakse mitmesugusteks kujunditeks või üldse vormi lõigatud puid. Durbuy topiaarid olid ülimalt mängulised – näha sai kõikvõimalikke loomakujusid elevantidest karudeni, sekka kanu ja paabulinde ning isegi paari turskemat prouat päevitustoolidel lesimas. Kuidas on selliseid kujusid võimalik pidevalt edasi kasvavatest põõsastest kujundada, on mõistatus omaette. Kas need meie põhjamaa aeda sobivad, on iseasi, aga käärikunsti kõrgpilotaažiks võib neid pukspuudest, pöökidest, ligustritest ja jugapuudest skulptuure pidada küll.