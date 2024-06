SUUR REISILUGU | Belgia aiad ja pargid võlusid Maakodu reisiliste südamed

Meise botaanikaaed

Botaanikaaia pindala on tohutu. Peale avamaakollektsioonide, mis on paigutatud erinevatesse teemaaedadesse, on seal hiiglaslik 7600-ruutmeetrine kasvuhoonekompleks, mis kannab nime Green Ark (Roheline Laev). Kasvuhoone on koduks üle 10 000 taimeliigile kõikjalt maailmast. Seal säilitatakse ja uuritakse meie planeedi ohustatud taimi, lisaks on seal suur seemnepank, kus talletatakse ohustatud taimeliikide seemneid, et saaks neid loodusesse taasasustada. Reisikaaslane Tiina märkis väga tabavalt, et see kasvuhoone oli justkui taimede Noa laev. Veeaias jagus samuti põnevust. Seal said külastajad endale köite abil parve tõmmata ja sellega end üle vee aiasaarele sõidutada.