Nipid, kuidas kasvatada viinamarju ja teha neist head veini

Eestis on veel vähe kogemusi sordivalikuga, kuid oluline on tunda sordi sugupuud, sest see annab esmased teadmised sorditaimede vastupidavusest ja maitseomadustest. Vanades veinimaades on levinud liigi Vitis vinifera sordid, mis on meie tingimustes talveõrnad. Heledatest sortidest on üks talvekindlamaid Venemaal aretatud ’Jubileinaja Novgoroda’, mida võib edukalt kasvatada avamaal.