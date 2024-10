FOTOD | „Kauneim kõrvalehitis 2024“ finalistid võluvad imeliste saunade, minimajade ja terrassidega

„Pärast esimese lapse sündi tundsime, et tahaks maale. Viimasel korral, kui abikaasa vanaema Hageris vaatamas käisime, otsustasime üles otsida kunagi vanavanemate poolt müüdud Pentremäe talu. Talu hoovi astudes tundsime kohe, et see koht on eriline, kuigi sellel hetkel oli tegemist tõelise „Okasroosikese“ koduga. Meie kaks suuremat last on selles talus veetnud palju aega ning kõige pisem lausa sündis seal, sest see on meie pere pelgupaik, kus nautida rahu ja vaikust.“