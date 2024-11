Heli Raamets: Vahel mõtlen, kuidas mul on vedanud, et sattusin elama just praegusel ajal

Vahel mõtlen, kuidas mul on vedanud, et sattusin elama just praegusel ajal, kui piirid on lahti, internet areneb ja igas vallas on nii palju võimalusi. Näiteks kui palju uusi taimeliike ja -sorte on nüüd saada – tahaks neid järjest oma aias katsetada. Või missugused võimalused mulda harida on seni levinud kaevamise ja kündmise kõrval. Permakultuur, katteviljelus, kaevamisvaba aiandus ja muud moodused on mulla jaoks kasulikumad kui tavapärane kündmine. Selle teadmiseni on teadlased jõudnud alles viimasel ajal.