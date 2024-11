Tartust maale kolinud paar kujundas imeilusa kodu, kus isegi välikäimla on kunstiteos

Kuldsete kätega Maila oskab sama hästi käsitseda nii õmblusmasinat kui ka akutrelli ja on teise ringi asju tuunides loonud vanasse talumajja haldjaliku sisekujunduse. Ka kõrvalhooned – sauna, kanamaja, kasvuhoone ja isegi kuivkäimla – on ta muutnud imetlemisväärseks. Seda on ta jõudnud kõigest kolme viimase aastaga, toeks abikaasa Mart.