MÕTISKLUS | Sült on nullkulutoit, aga selle valmistamise oskus sureb ilmselt meie põlvkonnaga välja

Sõitsin terve novembrikuu esmaspäeviti bussiga Tallinna vahet, et käia Tallinna Teeninduskoolis nullkuluga toiduvalmistamise koolitusel. Oskus kasutada köögis nutikalt, ninast sabani ära kogu kallis tooraine on gastronoomiakultuuri vundament, aga vahepeal oleme mugavuse ja aja kokkuhoiu ja teab mille tõttu veel väga suurde raiskamisse kaldunud. Nüüd on aeglane toit, võimalikult väike jäätmekulu ja -jalajälg jälle popp. Trendikas on kasutada pavlovabesee tegemiseks ausat ja õiglast mahekanamuna, selmet võtta külmikust tetrapakk pastöriseeritud munavalgemassiga. Ja korraldada selle järgi kogu oma menüü, nii et kadusid ei tekiks – pavlova kõrval peab olema järelikult veel üks magusroog, mis kasutab ära järele jäänud munakollased.