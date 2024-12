Elu muutvad ajad

Maale kolimisest ja ehitamisest rääkides ilmneb, et aega, millal üks või teine hoone valmis sai või seda ehitama hakati, ei arvata aastaarvude, vaid hoopis sündmuste järgi. Üheks elu muutjaks on saanud mõistagi mõni perekondlik sündmus – näiteks lapse sünd. Aga samuti on mõjunud koroonapandeemia, mil inimestel oli aega ehitada, ning hiljem ka Ukraina sõja algus.