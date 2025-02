Maakoju vee, tee, elektri või kanalisatsiooni saamiseks on võimalik 3. aprillini taotleda toetust

„Programm on ka heaks näiteks edukast koostööst ministeeriumi ja omavalitsuste vahel, sest toetusesse panustavad nii riik kui ka omavalitsus. On ka neid omavalitsusi, kes on otsustanud panustada rohkem kui keskvalitsus. Selleks, et tagada tasakaalustatud Eesti areng, on oluline, et kohalikud kogukonnad ning keskvalitsus teeksid koostööd. On hea meel tõdeda, et kuigi omavalitsuste jaoks on programmis osalemine vabatahtlik, ollakse sellega kaasas pea kõikjal Eestis,“ kommenteerib Hartman.