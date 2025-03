Saime oma uue kodu köögi valmis vaid viie päevaga. Osa asju tuli kahe kuu jooksul välja vahetada

Aeg on saanud meie suurimaks vaenlaseks. Mitte et kuskile kiiret oleks ja nagu öeldakse, head asjad võtavadki aega, kuid remondiks aega leida on keeruline. Eeskätt väikeste laste ja töö kõrvalt. Aaron on hakanud ütlema: „Kas te peate kogu aeg remonti tegema, kas äkki nüüd juba aitab?“ Kui ta vaid teaks, et see on alles algus!