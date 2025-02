FOTOD | Tartumaa talu erilises vannitoas on kaks sauna ja laes pääsupesa

Ehitustööd tehti peamiselt ise, kuid olulist tuge pakkusid ka lähedased ja sõbrad. Nii uskumatu, kui see ka pole, aga suur laut ehitati elumajaks ümber vaid aasta ajaga.

„Mullu täitus 15 aastat ja austusavaldusena majale, mis on meid hästi teeninud, tulime kauneima maakodu konkursile ,“ ütleb Katri.

Nende vannituba on omaette vaatamisväärsus. Keskmise korteri suuruses kümblustoas jäeti laetala külge alles ka pääsukeste pesa, millel nüüdseks vanust mitukümmend aastat. Vannituppa mahub nii diivan, aurusaun kui ka sissepääs leilisauna, mille põrand on laotud mererannast korjatud kividest ja kaks kolmnurkset lava on ehitatud mitte piki seina, vaid nurkadesse.