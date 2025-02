Regina kasvatab Leedus neljandat aastat banaane: need on maitsvamad kui poest ostetud

Ta on banaane kasvatanud juba neli aastat: „Minu banaanitaim on meetri kõrgune. Inimesed kirjutavad, et nende taimed on suuremad, aga minu oma on meetrine ja juba viljub.“

Kui taim närbub, kasvab juurest uus võrse. „Praegune taim on kolm aastat vana ja see andis saagi. Esimene taim õitses suvel, juuni lõpus, ja saak valmis aastavahetuseks. See taim õitses 4. novembril, nüüd küpsevad banaanid. Võib-olla saavad need lihavõteteks valmis,“ lisas ta.

Tema sõnul on kodused banaanid väiksemad kui poest ostetud, umbes sõrme suurused, kuid palju magusamad. „Praegu on taimel neli uut võrset. Jätan suurema alles ja teised eraldan. Olen paljudele banaanitaimi andnud, kuid kellelgi pole need vilja kandnud. Banaanitaimel on palju lehti, mis ilmuvad üksteise järel, ja siis - vaata ja imesta - ilmub õis,“ rääkis Regina.

Ta ütles, et kastab banaani tavalise veega ega väeta seda millegagi. Ainus, mida banaanitaim vajab, on soojus: „Mul oli kunagi üks taim, mille viisin maakoju, kus talvel on temperatuur umbes 5 kraadi. See aga külmus ära. Banaanitaim vajab soojust ja koolis on temperatuur sobiv,“ lisas ta.