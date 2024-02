Moodne orhidee dendroobium tahab saada talvel valget kasvukohta ja soojal ajal õue suvitama

Väärisdendroobiumid (D. nobile) on saanud väga populaarseks tänu oma kaunitele õitele, mis ümbritsevad kahe- kuni neljaõieliste kimpudena lihakaid varsi (nn tuberiide). Õied püsivad kaua, mõnikord need ka lõhnavad ning vahel on neil huule neelus erksavärviline laik. Õisi võib olla korraga nii palju, et varsi pole õieti nähagi.