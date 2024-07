Dekoratiivne lehtpeet ehk mangold sobib nii silmailuks, salatitesse kui ka liharoogadesse

Lehtpeet on tervislik, sisaldab vähe kaloreid, kuid rohkelt kasulikke vitamiine ja mineraale. Palju leidub ta lehtedes ja vartes flavonoide, mis on erilised antioksüdandid, mis kaitsevad keharakke ja tugevdavad südant, suur on ka kiudainete sisaldus. Mangoldi söömine aitab kaasa valgu ja maksa ainevahetuse parandamisele, tugevdab verd ja närvisüsteemi. Lehed sisaldavad rikkalikult mineraalaineid (kaaliumi, magneesiumi, fosforit, joodi, rauda jt) ja E-, B1-, B2- ning C-vitamiini.