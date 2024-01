Orhideede hulka kuuluval veenusekingal on põnevad õied. Toas kasvatamiseks on aretatud tuhandeid sorte

Veenusekinga elegantselt kahele poole kaarduvad lehed on kas sametised või läikivad, ühtlaselt rohelised või kirkalt mustrilised. Õisi on varre otsas üks või kaks. Kuid on aretatud ka mitmeõielisi veenusekingi, kellel võib õisikuvarrest järgemööda tulla üle kümne õie. Need on eriti toredad sordid, sest taimedel on korraga nii õied kui pungad ja nad võivad õitseda üle aasta.