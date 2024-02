Ilmetul lehtkaktustel on astlad vaid beebieas, kuid avanenud õied pimestavad oma iluga

Lehtedest, mis kaktuste eellastel kunagi olid ning mõnel kaktuseliigil (näiteks lehiskaktused) veel praegugi olemas on, said astlad, kui nn protokaktused kuiva ja kuuma kliimaga kohanesid. Ka lehtkaktustel on astlad. Kuigi vanematel taimedel on need vähemärgatavad või puuduvad hoopis, on noortel seemikutel astlad selgelt näha.