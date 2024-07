Timbu ja harfiõis on kaks toreda nimega, kuid meil vähe levinud suvelille

Lõbusa nimega timbu (Mecardonia) kas roomab või ripub. Tavaliselt jäetakse tema liigiepiteet täpsustamata, sest sordiaretuses on kasutatud mitmeid liike. Suvelillena kasutatavatel timbudel on väikesed, veidi lihakana tunduvad lehed ja kollased nemeesiat meenutavad õied. Varred vastavalt võimalusele kas ripuvad või roomavad mööda maad sõlmekohtadest juurdudes. Sobivaim kasvukoht on timbule lilleanuma servas, kust ta saab alla rippuda, või lillepeenra ääres, kus moodustab ühtlase tiheda pinnakatte.