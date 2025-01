Troopikast pärit tsitveri-kollajuur sobib meil toas kasvatamiseks

Meil vähetuntud, kuid mujal levinud vahva troopilise päritoluga taim on ingveriliste sugukonda, kollajuurte perekonda kuuluv tsitveri-kollajuur (Curcuma zedoaria sün C. Alismatifolia). Tema kodumaaks on troopiline Lõuna- ja Kagu-Aasia (Tai, Kambodža). Sobiva kliimaga maades kasvatatakse teda õuetaimena, jahedamais paigus on ta levinud kui toataim. Sobib hästi lõikelilleks.