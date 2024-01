1. Vähene valgus. Säntpooliat nimetatakse ka varjukannikeseks, kuid see ei tähenda, et taime peaks kasvatama toa pimedamas nurgas. Varju tahab säntpoolia vaid nii palju, et kõrvetav lõunapäike kevadel-suvel ei ulatuks taimele liiga tegema. Liiga pimedale kasvukohale viitavad pikad ja nõrgad lehevarred, taime heledapoolne värvus ning mitteõitsemine. Et taim hästi õitseks, tahab ta piisavalt valgust, olgu selleks koht siis taimelambi all, ida-, lääne- või põhjasuunda avaneval aknalaual või selle vahetus läheduses.