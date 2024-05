Spinat-ruutlehik on õrna maitsega saagikas lehtköögivili, mis kasvab rõõmsalt ka suvekuumas

Ruutlehiku maitse on õrnem kui aedspinatil. Kuigi neid tarvitatakse köögis sarnaselt, pole nad lähisugulased. Spinat-ruutlehik kuulub kivileheliste, aedspinat maltsaliste sugukonda. Biokeemilise koostise poolest on nad aga sarnased, seega väga väärtuslikud rohelised lehtköögiviljad. Mõlemad on üheaastased rohttaimed.