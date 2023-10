“Sul on vedanud, siin ei ole peale puhtaks kaapimise suurt midagi teha,” teatab Siim Rikker, kui näitan väljavalitud tooli. Algul tundub, et tegu on kasepuidust tooliga, mis viimistletud pruuni peitsi ja šellaklakiga. Tooli sari ja seljatagune on painutatud vineerist, jalad aga täispuidust. Jätan meelde, et just see ongi iseloomulik 50ndatel tehtud toolidele. Avastame, et seljatoel on pealmise vineerikihi küljest üks kild kaduma läinud. Siimu sõnul tuleb teha spooniparandus. Ka üks jalg on kannatada saanud.