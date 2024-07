20 põnevat fakti kurkide kohta, millest üht-teist kõrva taha panna

Juurestik on kurgil üsnagi pinnalähedane, kuid see-eest hästi harunev, ulatudes kuni 1,5 m kaugusele taimest.

Hinnatuimad kurgid on väikeseviljalised. Seega on kurk üks väheseid köögivilju, kus väike vili on suuremast hinnalisem.