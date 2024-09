Ära viska oma ilusaid õuepelargoone ära, vaid hoia nad üle talve!

Ideaalsetes tingimustes, kus temperatuur jääb vahemikku +12°...+15° C, ning taimed saavad lisavalgust (valgust peaks jaguma 12-16 tundi päevas), talvituvad pelargoonid õitsevad rohkelt, on kaunilt rohelised ja lopsakad. Selliseid, lisavalguse käes kasvavaid taimi tuleb regulaarselt kasta ja väetada, vajadusel ka kärpida.

Tavalisel aknalaual, kus taimed saavad vaid läbi akna tulevat valgust, talvituvad pelargoonid samuti võrdlemisi hästi. Nende õitsemine on valguse puudusel küll kasin, kuid säilib kaunis roheline lehestik. Väetada minimaalselt või üldse mitte ja kasta tagasihoidlikult, vältides nii mullapalli läbivettimist kui läbikuivamist. Võimalusel lülitada aknalaua all olevat radiaatorit aeg-ajalt välja, et temperatuur ei tõuseks liiga kõrgele. Liigses soojuses ja vähese valguse juures venivad taimed välja ja muutuvad heleroheliseks.