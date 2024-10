Nipid, kuidas kasvuhoone tühjaks ja puhtaks teha ning talvetormideks ette valmistada

Eelmised kaks talve olid paljudele aiapidajatele väga traagilised, kui nende kasvuhooned lume tohutu raskuse all kokku kukkusid. Meie talv on kasvuhoonele alati eksamiks. Nüüd selgub, kui tugev on raam, kui vastupidav konstruktsioon ja mis juhtub suure lumega. Iga kasvuhoonet saab aga natuke aidata.