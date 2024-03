Köömneid on toitudes ja jookides kasutatud juba ammusest ajast kuni tänapäevani välja

Üks köömnete populaarsuse põhjus peitub selle taime ulatuslikus levikus. Eesti keeles on seda taime ristitud mitme nimega: keemled, köömlid, kömmlid, köömlad, küümlid, küömned, küümned jne. Arvatavasti on kõik need nimetused ja praegugi kasutusel olev sõna “köömen” tulnud saksakeelsest sõnast Kümmel.