Blossfeldi kalanhoe paljundamine on lihtne, kuid taime õitsema saamine keeruline

Blossfeldi kalanhoe (Kalanchoe blossfeldiana) on võrdlemisi lihtsati kasvatatav toataim, kes rõõmustab meid oma armsate ja rõõmsavärviliste, liht- või täidisõitega. Hea on seegi, et taim on väikese kasvuga ega võta aknalaual palju ruumi.