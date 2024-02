Lugeja küsib: Kuidas hoida tume mööbel tolmuvaba?

Probleemi lahendust otsiksin eeskätt tolmu eemaldamise viisides. Mida rohkem on õhus tolmu, seda rohkem on seda ka pinnal. Tolmu eemaldamisel tuleks tähelepanu pöörata sellele, et iga pühkimisega saaks võimalikult palju tolmu kätte. See teema puudutab tegelikult tervet kodu koristuse kontseptsiooni ja on natuke pikem teema. Inimesed, kes on käinud koolitustel ja teinud seejärel muudatusi oma kodu koristamisel, on peamise positiivse aspektina hiljem välja toonud just asjaolu, et tolm on peale koristamist palju kauem ära ja õhk on puhtam.