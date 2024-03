Ilupõõsaste lõikamine toob neile kauni välimuse. Lisatud ka vead, mida tuleks kindlasti vältida

Hooldamata või valesti lõigatud ilupõõsasordid kaotavad aastatega selle, milliseks nad aretatud on: põõsal, mis peaks õitesse uppuma, on vaid mõni nigel õiekene, säravkollase või -punase lehevärviga põõsast on saanud aga tuhm ruumitäitja.

“Igal liigil on oma eripära, kuidas ta kõige ilusam on: üks õitseb rikkalikult, teisel on värvilised lehed, kolmandal säravat värvi võrsed. Õige lõikamine toob selle ilu välja. Tasub teada sedagi, et kõige eredam lehe- ja võrsevärv on ühe-kaheaastastel okstel,” selgitab Igavere puukooli aednik Pille-Riin Villem põhjusi, miks põõsad tuleb igal aastal aiakääridega üle käia. Järgnevalt annabki ta nõu, kuidas lõigata aedades enam levinud ilupõõsaid: