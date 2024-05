Naeris on toreda nimega juurvili, mis oli vanasti eestlaste põhitoidus. Seda võiks külvata ka nüüd!

Ometigi oli sööginaeris (Brassica rapa subsp. rapa) enne kartuli võidukäiku meil üks põhilisi toidutaimi. Leidsime sõpradega, et see maitsev, ääretult kasulik, vähenõudlik ja lihtsasti kasvatatav köögivili on jäänud teenimatult tagaplaanile.