LUGEJA KÜSIB | Kes on see läikiv putukas, kes sööb aias lehed auklikuks?

Lugeja kirjutab: “See kahjur tekkis mu aeda eelmisel aastal. Siis ei olnud asi väga hull, aga see aasta on nad vallutanud peaaegu kõik taimed. Ära on söödud maasikalehed, kirsipuu lehed, sõstrapõõsa lehed jms. Kes on see pahalane ning kuidas temast vabaneda?“