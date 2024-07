Meilgi saab kasvatada väikseid kiivisid, selleks istuta põhjamaiseks kiiviks nimetatud aktiniidiad

Viimane väide ei tähenda aga seda, et teisi aktiniidialiike meil üldse kasvatada ei saa. Sobiv on näiteks südajas aktiniidia, millel on mitmeid vorme. Rohkem tuntakse neid, mis puituva liaanina mitme meetri ulatuses kõrgustesse pürivad, vähem selliseid, mis kasvuviisilt pigem põõsast meenutavad. Südajas aktiniidia talub suhteliselt hästi meie karmi talvepakast, ent juba kasvuhoos võrsed ja lehed on tundlikud öökülmade suhtes.