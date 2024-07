Teadur soovitab kasvatada Eestis veel vähe levinud magusate viljadega toompihlakaid

Eestis toompihlakas looduslikult ei kasva, siia on kõik toompihlaka liigid sisse toodud. Ent mõned liigid, nagu tähk-toompihlakas, on lindude vahendusel meie ja meie naaberriikide loodusesse edasi kandunud. Siiski ei ole see taim kui marjakultuur veel meie koduaedades ega linnahaljastuses laiemalt levinud, tootmisistandikke on hakatud rajama alles viimastel aastatel.