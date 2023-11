Luukum-marmelaadipuu oli inkade hästi hoitud saladus

Paljud nendest toodetest, millest juttu tuleb, on märgistatud kõlava nimetusega supertoit. Selliselt on hakatud nimetama taimseid saadusi, mis on erakordselt kõrge või unikaalse toitainete sisaldusega. Lisaks kõrgele toiteväärtusele aitavad need ennetada haigusi ja leevendada terviseprobleeme, annavad jõudu, lisavad energiat ja elurõõmu, parandavad mälu ja keskendumisvõimet.

Inkade püha puu

Inkade kultuuri hällist Peruu ja Boliivia piirkonnast on pärit taim, kelle kuivatatud viljadest valmistatakse nn lucuma-pulbrit. Luukum-marmelaadipuid on Lõuna-Ameerika kõrgmäestikes kasvatatud aastatuhandeid. Kohalikud elanikud suhtuvad puusse suure austusega, uskudes, et see on püha vaimu kodu.

Luukum-marmelaadipuud tuntakse kohalikus kultuuris ka nimetusega “inkade kuld”. Selle väärtusliku toidutaime kohta on öeldud, et see on indiaanlaste kõige paremini hoitud saladus.