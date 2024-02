Peida pannkoogitaigna sisse rohkelt aedvilju või küpseta hoopis aedvilju taignas!

Kuid on veel terve rodu lihtsamaid koogiretsepte toidulaua vaheldusrikkamaks muutmiseks. Näiteks eriti head on paksud koogid, kui lisada tainasse toorest riivitud aedvilja. Need maitsevad hoopis teisiti, kui eelnevalt püreestatud köögiviljalisandiga koogid. Erinevusest aimu saamiseks tuleks proovida mõlemaid.