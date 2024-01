Indiaani sõdalaste salarelv maka on kui elujõu allikas ja looduslik Viagra

Need säilitusjuured kuuluvad aga taimele nimega mugulkress. Andide kõrgmäestike põliselanikud Peruus ja Boliivias on kasvatanud ja kasutanud mugulkressi tuhandeid aastaid. Inkade jaoks oli see taim kui kingitus jumalatelt. Mugulkress oli hädavajaliku toidu andja, aga seda kasutati ka vahetuskaubana orgudes toodetud saaduste vastu.