Amasoonia imemari camu camu on maailma kõige kõrgema C-vitamiini sisaldusega toiduaine

Kamu-jabotipuu jõuab kandeikka 4–5 aasta vanuselt ja võib anda aastas keskmiselt 12 kg vilju. Valminud vili on punase kuni violetjaspunase väliskesta ning valkja või kollaka viljalihaga kerajas mari. Väliskesta värvus sõltub pigment antotsüaani sisaldusest, mis annab viljadest valmistatud mahlale kauni roosaka jume. Vilja läbimõõt on kuni 3 cm. Vilja aroom on õrn, kuid maitse väga hapu. Nende viljade varasema kasutamise kohta ei ole palju teada.