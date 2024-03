Sebralill on kaunis, kasvab kiiresti, kohaneb keskküttega ruumides ja sobib algajale lillesõbrale

Sebralille kasvatamine on väga lihtne, vastutasuks rõõmustab ta värviliste lopsakate lehtedega.

Kuna sebralill on kiirekasvuline, siis saab temaga võrdlemisi ruttu nii töö- kui eluruumidesse luua lopsakat rohelust. Kiirel kasvul on aga üks väike miinus – tänu kiirele kasvule pole taim kuigi pikaealine. Paari-kolme aastaga kaotab ta oma dekoratiivsuse, muutudes poti lähedalt lehtedest lagedaks. Tugev tagasilõikus võib taime dekoratiivsuse küll taastada, kuid lihtsam on sebralille uuendada, võttes temalt pistikud.