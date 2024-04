Nõuanded aedsalati kasvatamiseks, praegu on paras seemned mulda panna

Aedsalat hakkab idanema juba 2–5° juures, kuid kui idanemise ajal on üle kümne päeva jahe (2–8°), soodustab see putkumist (ennakõidumist). Sobivaim idanemistemperatuur on 16–22°, liigne soojus (25–30°) seevastu ei soodusta idanemist.