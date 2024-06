Kasvataja jagab nippe, kuidas istutada ja hooldada rododendronit, et õisi oleks rohkesti

Kui soovite aeda istutada rododendroni, siis esimese asjana on vaja meenutada, kus me elame. Tuleb leppida, et –30° on meil talviti täiesti olemas; et päike hakkab ammu enne maa sulamist hoolega lehti kuivatama; et lühike jahe suvi ei lase soojanõudlikumate sortide noortel okstel korralikult puituda. Nii lükkab meie kliima paljud õrnemad liigid ja sordid kõrvale. Õnneks on eri kasvunõuetega rodosid väga palju ja midagi sobivat ikka leiab.