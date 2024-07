Hapra iluga ja kasvutingimuste osas leplik piiskenelas pole tavapärane enelas

Pilku köidavad tema peenikesed, püstised ja jäigad, hõredalt harunevad mahagonpunased varred, mis kasvavad kuni 120 cm pikkuseks. Kaunid on ka vartele kolmekaupa kinnituvad kurrulised saagja servaga lehed. Puhkedes on need helerohelised, suvel rohelised ja sügisel värvuvad pronksi karva.