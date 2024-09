Kuidas kaeralille talvitada, kas jätta mulda või kaevata välja?

Lõuna-Aafrikast pärit kaeralilled (Crocosmia) tunnevad end Lääne- ja isegi Kesk-Euroopas aasta ringi väga mõnusalt. Isegi sedavõrd mõnusalt, et Inglismaal on need suve lõpul õitsevad püsikud end juba aedadest välja murdnud ning hakanud loodusesse sisse seadma.