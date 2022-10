Lugeja küsib | Mida teha, kui elupuu hakkab kuivama ja okkad varisevad?

„Elupuu ‘Brabant’ heki sees hakkas eelmisel aastal üks taim kolletuma ja kuivas osaliselt sootuks. Lõikasin kaks haru maha, üks jäi alles, oli ilusti roheline ja pidas vastu nii talve kui kevade-suve. Nüüd hakkas ka see haru kuivama ja tundub, et häda kandub edasi naabertaimelegi. Millega on tegu ja mida teha, et hekk tervenisti ära ei kuivaks?“ küsib ahastuses lugeja.